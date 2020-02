Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle révélation troublante sur l'avenir de Pep Guardiola ?

Publié le 17 février 2020 à 12h15 par La rédaction

Si la sanction de l’UEFA se confirmait, Pep Guardiola ainsi que certains joueurs pourraient rompre unilatéralement leurs contrats grâce à l’article 14 du règlement de la FIFA. De bon augure pour le PSG ?

C'est un événement qui a secoué le monde du football. Vendredi dernier, l’UEFA a annoncé avoir suspendu Manchester City de toute compétition européenne pour les deux prochaines saisons. Si les Citizens ont déjà annoncé vouloir faire appel auprès du Tribunal Administratif du Sport (TAS), en cas de confirmation de la sanction, le club pourrait faire face à un exode massif de ses stars et potentiellement de son entraîneur Pep Guardiola, qui est une option aux yeux du PSG pour le poste d'entraîneur comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité.

Guardiola pourrait rompre son contrat