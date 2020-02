Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane déjà fixé dans le dossier Sterling ?

Publié le 17 février 2020 à 11h30 par La rédaction

Alors que plusieurs médias en Angleterre annoncent que le Real Madrid serait prêt à lâcher entre 180M€ et 215M€ pour recruter Raheem Sterling l’été prochain, le joueur ne serait pas particulièrement intéressé.

C’était le coup de tonnerre de la soirée de vendredi soir. L’annonce de la sanction de l’UEFA à l’encontre de Manchester City vendredi dernier pourrait avoir des conséquences directes sur les ambitions du club anglais. Épinglé pour des « violations graves » du fair-play financier, Manchester City devrait être écarté des coupes européennes pour les deux prochaines saisons, à moins d’une décision contraire lors de l’appel auprès du Tribunal Administratif du Sport (TAS). Et cette sanction aurait fait remonter un intérêt du Real Madrid pour Raheem Sterling. The Sun annonçait récemment que Zinedine Zidane serait même prêt à lâcher 215M€ pour recruter l’Anglais l’été prochain. Pour The Mirror , il s'agirait plutôt d'une somme de 180M€.

Sterling souhaiterait rester à Manchester City