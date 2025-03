Kylian Mbappé, son retour annoncé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dimanche dernier, l'Equipe de France a réussi à arracher sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des nations en rattrapant son retard face à la Croatie pour finalement l'emporter lors de la séance de tirs au but. Une rencontre marquée par le discours poignant du capitaine Kylian Mbappé en avant-match, l'occasion pour lui de faire taire les débats sur son implication au sein de cette équipe.

En tenant des propos très motivants avant le match retour entre la France et la Croatie, Kylian Mbappé a peut-être été le principal instigateur de la victoire des Bleus. L'attaquant du Real Madrid, très critiqué en fin d'année concernant son implication en Equipe de France, faisait son retour à l'occasion de cette trêve internationale et visiblement il a convaincu pas mal de monde, à commencer par Bixente Lizarazu.

Mbappé salué pour son discours

En redonnant confiance à tous ses coéquipiers avant la rencontre, Kylian Mbappé a joué son rôle de capitaine de la meilleure des manières. L'attaquant français a su trouver les mots pour motiver les troupes et c'est cette image de lui en Equipe de France qui peut apporter de grands résultats. « Un capitaine peut-être retrouvé. Pendant 6 mois, on ne l’a pas vu en équipe de France. Mais en tout cas, pour ceux qui lui trouvent encore tous les défauts du monde, par mauvaise foi, on voit à quel point il est impliqué dans cette équipe de France. On voit son discours, il est tellement clair et déterminé. Mais déjà même au match aller, il était déterminé par l’attitude. Et même à l’échauffement aussi » commente Bixente Lizarazu dans Téléfoot, qui a fait part des images du discours.

« C’est très important pour Deschamps d’avoir un support comme lui »

Alors que l'Equipe de France a perdu en popularité ces derniers temps, au détriment du XV de France notamment, ce retour symbolique de Kylian Mbappé pourrait changer les choses. « Ça correspond aussi à ce que j’ai pu voir de Mbappé dans ce retour en équipe de France. C’est très important pour Deschamps d’avoir un support comme lui » poursuit le champion du monde 1998. Il ne reste plus qu'à espérer voir les Bleus poursuivre sur la même voie en demi-finales face à l'Espagne le 5 juin prochain.