Mercato - PSG : Leonardo totalement dépassé dans le dossier Guardiola ?

Publié le 17 février 2020 à 5h45 par Th.B.

Alors que le PSG penserait à Pep Guardiola pour l’après-Thomas Tuchel, le club de la capitale devrait se frotter à la Juventus également très intéressée par l’entraîneur de Manchester City dont l’avenir est plus que jamais flou en Angleterre…

Hormis le fait qu’une élimination contre le Real Madrid en 1/8ème de finale de Ligue des champions pourrait sonner le glas de son aventure mancunienne, l’exclusion de Manchester City des deux prochaines campagnes européennes pour ne pas avoir respecté le règlement du Fair-Play financier aurait des chances de relancer les dés pour l’avenir de Pep Guardiola. Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec les Citizens , l’entraîneur espagnol serait susceptible de plier bagage l’été prochain. Le PSG songerait à l’attirer dans la capitale avec Xavi pour juin 2021, soit à l’expiration du contrat de Thomas Tuchel à Paris, comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité en décembre dernier. Mais la Juventus pourrait bien jouer les trouble-fête.

La Juventus extrêmement confiante pour Guardiola