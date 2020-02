Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un profil XXL ciblé par Pérez pour concurrencer Benzema ?

Publié le 16 février 2020 à 6h00 par Th.B.

Alors que Manchester City sera exclu des deux prochaines éditions de la Ligue des champions, le Real Madrid y verrait une opportunité de mettre la main sur une piste de longue date, à savoir Sergio Aguero.

Vendredi, l’UEFA lâchait une bombe. Pour ne pas avoir respecté le règlement du Fair-Play financier, Manchester City a été exclu des deux prochaines campagnes européennes. Le club mancunien a fait appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport, mais si la décision du TAS était la même que celle de l’UEFA, les Citizens seront bel et bien absents des deux prochaines éditions de la Ligue des champions. Ce qui pourrait déboucher sur une vague de départs à commencer par l’entraîneur des Skyblues , Pep Guardiola. Mais il ne serait pas le seul.

Aguero pour suppléer Benzema ?