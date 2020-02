Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une belle ouverture pour Paul Pogba !

Publié le 16 février 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

En plus du Real Madrid et de la Juventus, le PSG serait en course pour la signature de Paul Pogba l’été prochain. Et Mino Raiola a confirmé que l’international français avait de nombreux prétendants…

Depuis l’été dernier, Paul Pogba souhaiterait claquer la porte de Manchester United. Absent de la Ligue des Champions et hors-course pour le titre en Premier League, le club anglais ne semble plus satisfaire les besoins de l’international tricolore. Le Real Madrid et la Juventus sont annoncés depuis plusieurs mois comme étant les prétendants les plus chauds pour Pogba, mais le PSG aurait également son mot à dire.

« Il y a d’autres équipes sur Pogba »