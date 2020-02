Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une star de Guardiola pour concurrencer Benzema ?

Publié le 15 février 2020 à 22h30 par Th.B.

Manchester City étant exclu des deux prochaines campagnes européennes, le Real Madrid s’intéresserait à Sergio Aguero pour apporter de la concurrence à Karim Benzema. L’Atletico Madrid serait également sur les rangs pour son ancien attaquant.

Manchester City a appris la nouvelle vendredi soir. Dans un communiqué officiel, l’UEFA a exclu le champion d’Angleterre aux deux prochaines campagnes européennes, que ce soit la Ligue des champions ou la Ligue Europa. Les Citizens n’auraient pas respecté le règlement du Fair-Play financier et en paient désormais le prix sportivement et financièrement puisqu’ils devront débourser la somme de 30M€ à l’UEFA, en guise d’amende. Des départs pourraient donc avoir lieu l’été prochain, si le Tribunal Arbitral du Sport ne répondait pas favorablement à l’appel de Manchester City. De quoi donner des idées au Real Madrid avec un certain Sergio Aguero.

Le Real Madrid et l’Atletico attentifs pour Aguero ?