Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour l’avenir de Guardiola ?

Publié le 15 février 2020 à 21h45 par Th.B.

Alors que le clan Pep Guardiola nierait un départ de Manchester City en fin de saison, l’entraîneur espagnol n’aurait pas encore pris de décision. Le PSG pourrait donc garder espoir.

De quoi sera fait l’avenir de Pep Guardiola ? L’entraîneur de Manchester City assurait à Sky Sports récemment qu’un départ en fin de saison était tout à fait possible s’il ne remplissait pas les objectifs fixés par sa direction en Ligue des champions. Vendredi soir, Manchester City s’est vu exclu des deux prochaines campagnes européennes pour ne pas avoir respecté le règlement du Fair-Play financier. Les Citizens ont écopé d’une amende de 30M€. De quoi chambouler l’avenir de Guardiola sur le banc des Skyblues . L’Evening Standard explique ces dernières heures, en s’appuyant sur les propos de son entourage, que Guardiola n’aurait nullement l’intention de faire ses valises l’été prochain.

Guardiola ne serait pas certain de rester à Manchester City !