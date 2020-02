Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une pépite de Rudi Garcia ciblée par Zubizarreta ?

Publié le 15 février 2020 à 21h00 par T.M.

Avec des finances réduites, l’OM doit se résoudre à tenter des paris ou recruter de jeunes joueurs. Et pour cela, Andoni Zubizarreta regarderait notamment du côté de l’OL.

L’OL l’a montré ces dernières années, il dispose de l’un des centres de formation les plus performants en Europe. Régulièrement, de nombreux talents explosent au plus haut niveau. Et après Karim Benzema, Alexandre Lacazette ou encore Samuel Umtiti, tous les regards sont actuellement tournés vers Rayan Cherki. A 16 ans, le milieu de terrain est promis à un bel avenir et d’autres pépites de l’OL pourraient le suivre. D’ailleurs, du côté de l’OM, on l’aurait bien compris en ciblant un talent de Rudi Garcia.

De l’OL à l’OM ?