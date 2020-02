Foot - Manchester City

Pour ne pas avoir respecté les règles du Fair-Play financier, Manchester City a été exclu de toutes compétitions européennes par l’UEFA pour les deux prochaines saisons.

Ce vendredi soir, l’UEFA a publié un communiqué dans lequel est stipulé que Manchester City sera exclu des deux prochaines campagnes européennes de Ligue des champions et de Ligue Europa. La cause ? Le club mancunien aurait enfreint le règlement mis en place par l’UEFA dans le cadre du Fair-Play financier. Les Citizens devront d’ailleurs verser une indemnité de 30M€ à l’UEFA, comme amende. Reste à savoir si cela aura un impact sur le mercato de Manchester City désormais…

