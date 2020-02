Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une incroyable opportunité pour Al-Khelaïfi avec Guardiola ?

Publié le 16 février 2020 à 3h15 par A.M.

Grand objectif du Qatar pour le banc du Paris Saint-Germain, Pep Guardiola pourrait bien quitter Manchester City en fin de saison suite à la suspension de Manchester City en Coup d'Europe.

Comme Le 10 Sport vous l'avez révélé en exclusivité il y a déjà plusieurs semaines, les dirigeants qataris rêvent de faire de Pep Guardiola leur prochain entraîneur. Dans cette optique, le PSG peut compter sur Xavi dont la voix est de plus en plus écoutée et entendue à Doha. L'Equipe a d'ailleurs confirmé que l'ancien entraîneur du FC Barcelone était le grand rêve du PSG.

Porte ouverte pour Guardiola ?