Mercato - Real Madrid : Zidane cible deux grosses stars de… Pep Guardiola !

Publié le 16 février 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Toujours en quête de renforts XXL pour le Real Madrid, Zinedine Zidane apprécierait beaucoup les profils de deux éléments offensifs de Manchester City : Raheem Sterling et Kevin De Bruyne.

C’est officiel, Manchester City a été privé de toute participation à une compétition européenne pour les deux prochaines saisons, et cette nouvelle a fait l’effet d’un coup de tonnerre ces dernières heures. Du coup, plusieurs stars de la formation de Pep Guardiola pourraient logiquement être tentées d’aller voir ailleurs pour rester au plus haut niveau et disputer la Ligue des Champions, et le Real Madrid pourrait bien en profiter…

De Bruyne et Sterling ciblés par le Real Madrid ?