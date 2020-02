Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme menace se confirme dans le dossier Guardiola !

Publié le 16 février 2020 à 9h45 par A.M.

Grand objectif du PSG pour l’avenir, Pep Guardiola est également dans le viseur de la Juventus qui semble persuadé d’avoir ses chances suite à la sanction de Manchester City.

Comme annoncé en exclusivité par Le 10 Sport au mois de décembre, Pep Guardiola est le rêve des dirigeants qataris pour prendre la succession de Thomas Tuchel. Pour cela ils peuvent compter sur Xavi, entraîneur d’Al Sadd, et dont la voix se fait de plus en plus entendre à Doha. Par conséquent, l’annonce de la sanction infligée par l’UEFA à Manchester City, exclu de toute compétition européenne, offre une opportunité au PSG.

La Juve va tout faire pour Guardiola