Mercato - PSG : Pep Guardiola aurait pris une décision retentissante pour son avenir !

Publié le 17 février 2020 à 8h15 par G.d.S.S. mis à jour le 17 février 2020 à 8h18

Malgré la lourde sanction dont Manchester City fait les frais dans le cadre du fair-play financier, Pep Guardiola aurait décidé de rester au club la saison prochaine. Et le PSG semble donc fixé dans ce dossier…

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe vendredi soir : l’UEFA a annoncé que Manchester City était exclu de toute compétition européenne pour les deux prochaines années. Une décision rendue dans le cadre du fair-play financier, et qui remet donc tout logiquement en question l’avenir des stars du club anglais, tout comme celui de son entraîneur Pep Guardiola. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité en décembre dernier, le PSG rêve d’ailleurs d’un tandem Xavi-Guardiola sur son banc lorsqu’il s’agira d’assurer la succession de Thomas Tuchel dont le contrat court jusqu’en juin 2021. Mais l’entraîneur de Manchester City aurait pris une grande décision pour son avenir.

Guardiola veut rester à City !