Mercato - PSG : Un danger XXL pour Leonardo sur la piste Sancho ?

Publié le 16 février 2020 à 8h45 par J.-G.D.

Annoncé sur le départ cet été, Jadon Sancho (Borussia Dortmund) pourrait notamment atterrir au PSG ou au Real Madrid. Mais ce serait sans compter sur les intentions de Chelsea.

Devenu une pièce essentielle dans l’animation offensive du Borussia Dortmund, Jadon Sancho semble se diriger vers un départ. Mais pas à n’importe quel prix. Comme révélé par la presse anglaise, la formation de la Ruhr attendrait près de 142M€ pour laisser filer sa pépite. Les prétendants de l’international anglais sont donc obligés de sortir le chéquier, et le PSG devra également se débarrasser de gros clubs dans le dossier Sancho. Le Real Madrid, Liverpool et Manchester United auraient également des vues sur le futur adversaire des Parisiens en Ligue des Champions. Et un autre club de Premier League ne souhaiterait pas laisser passer sa chance.

Chelsea tenterait de séduire Jadon Sancho