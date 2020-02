Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à réactiver la piste… Pochettino ?

Publié le 16 février 2020 à 5h45 par Th.B.

Pour la succession de Thomas Tuchel, le PSG multiplierait les pistes. Outre les profils de Pep Guardiola et de Massimiliano Allegri, les dirigeants parisiens songeraient également à Mauricio Pochettino.

Ces derniers temps, de nombreux noms d’entraîneurs ont été liés au PSG. Et cela n’est pas une coïncidence puisque Thomas Tuchel n’est contractuellement lié au club de la capitale que jusqu’en juin 2021 et qu’une nouvelle désillusion en Ligue des champions pourrait lui valoir son poste. Et alors que le PSG se déplacera à Dortmund mardi pour le 1/8ème de finale aller de C1 face au Borussia, Leonardo et la direction sportive du PSG se pencheraient déjà sur sa succession.

Leonardo voudrait Pochettino !