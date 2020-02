Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi totalement impuissant face au départ de ses pépites ?

Publié le 16 février 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que le PSG ne cesse de perdre ses jeunes talents depuis le début de l’ère QSI, Moussa Diaby a apporté une précision de taille à ce sujet.

Comme d’autres éléments formés au PSG avant lui (Kingsley Coman, Moussa Dembélé, Jonathan Ikoné, Mike Maignan…), Moussa Diaby n’a pas vraiment réussi à percer en équipe première au terme de sa formation. Du coup, le jeune ailier tricolore a été transféré au Bayer Leverkusen lors du dernier mercato estival, et dans un entretien accordé au Late Football Club, Diaby a précisé que ce choix n’avait pas été imposé par le PSG.

« Ce n’est pas le PSG qui nous demande de partir »