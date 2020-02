Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le dossier Sergio Ramos bientôt bouclé ?

Publié le 16 février 2020 à 9h30 par Th.B.

Certes, le Real Madrid et Sergio Ramos ne parviendraient pas à se mettre d’accord concernant la durée de l’éventuelle prolongation du capitaine de la Casa Blanca. Mais cette situation devrait rapidement évoluer.

Samedi, la presse espagnole a évoqué la situation contractuelle de Sergio Ramos. Le capitaine du Real Madrid dispose d’un bail avec la Casa Blanca jusqu’en juin 2021 et aurait déjà ouvert les discussions avec les dirigeants merengue. Cependant, les positions du club et du clan Ramos divergeraient. En effet, l’international espagnol voudrait prolonger pour deux saisons afin d’être dans les meilleures dispositions possible pour disputer le Mondial au Qatar avec La Roja en 2022, quand le Real Madrid ne serait prêt à prolonger Sergio Ramos que pour une saison. Les dirigeants merengue ont pour habitude à ne pas soumettre un contrat d’une durée supérieure à une saison pour les joueurs âgés de 32 ans, ce qui est le cas de Sergio Ramos.

Un accord définitif prévu dans les prochaines semaines ?