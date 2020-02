Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez serait déjà fixé pour cette star de Guardiola !

Publié le 16 février 2020 à 7h00 par Th.B.

Pour concurrencer Karim Benzema pour la saison prochaine, Florentino Pérez songerait à attirer Sergio Aguero au Real Madrid. Mais l’attaquant de Manchester City pourrait faire faux bond aux Merengue.

Lors des derniers mercato, le Real Madrid s’est considérablement renforcé en recrutant des jeunes promesses brésiliennes comme Reinier Jesus ou encore Rodrygo Goes tout en s’attachant les services de joueurs plus confirmés comme Eden Hazard ou encore Ferland Mendy. Et pour la prochaine session des transferts, le Real Madrid pourrait frapper un grand coup sur le marché en tentant de recruter… Sergio Aguero !

Sergio Aguero prêt à rester à City malgré l’exclusion des coupes européennes ?