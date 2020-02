Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un plan XXL mis en place pour le transfert d’Icardi ?

Publié le 19 février 2020 à 18h45 par G.d.S.S.

Actuellement prêté avec option d’achat par l’Inter Milan, Mauro Icardi pourrait être recruté définitivement par le PSG. Mais la Juventus semble déterminée à l’attirer dans la foulée, et pourrait inclure Miralem Pjanic dans le deal.

Attiré par le PSG en toute fin de mercato estival 2019, Mauro Icardi a été prêté par l’Inter Milan avec une option d’achat fixée à 70M€. Le buteur argentin avait réalisé un très bon début de saison, et il peine à retrouver son rythme de croisière depuis plusieurs semaines. Malgré tout les spéculations, le PSG envisagerait toujours de lever l’option d’achat d’Icardi l’été prochain selon Calciomercato.it , mais un cador étranger semble déterminé à attirer son buteur.

La Juventus prête à tout pour Icardi ?