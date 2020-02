Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une tendance claire pour l'avenir de Mauro Icardi ?

Publié le 19 février 2020 à 17h45 par La rédaction

Récemment, l’intérêt de la Juventus pour Mauro Icardi refaisait surface dans la presse, mais l'attaquant du PSG ne devrait pas retrouver le championnat italien la saison prochaine. Explications.

Mauro Icardi vit actuellement des moments compliqués après s’être imposé comme l’avant-centre titulaire du PSG très rapidement. Mis sur le banc lors de la défaite en 8ème de finale aller de la Ligue des Champions face à Dortmund (2-1), Icardi a récemment été associé à la Juventus. D’autres informations annonçaient que l’Argentin pourrait finalement faire son retour à l’Inter, alors que son option d’achat de 70M€ n’a toujours pas été levée par le PSG.

L’Inter ne voudrait ni le récupérer ni le vendre à un rival