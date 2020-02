Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut remercier Higuain pour Icardi !

Publié le 19 février 2020 à 12h45 par A.C.

Des nouvelles révélations sont tombées a sujet de l’été agité vécu par Mauro Icardi, qui a rejoint le Paris Saint-Germain à la fin du mois d’aout.

La dernier jour du mercato estival, Leonardo a réussi à boucler un joli coup avec le prêt de Mauro Icardi. Ce dernier a d’ailleurs très bien débuté avec le Paris Saint-Germain et a réalisé une bonne première saison… avant de rentrer peu à peu dans le rangs. Désormais, le PSG ne serait plus si persuadé de lever son option d’achat et un retour à l’Inter pourrait donc se préciser pour Icardi, avec la Juventus et le Real Madrid prêts à sauter sur l’occasion.

Icardi est arrivé au PSG aussi grâce à Higuain