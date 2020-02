Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’Atlético scelle l’avenir de Diego Simeone !

Publié le 19 février 2020 à 7h15 par T.M.

Alors que Diego Simeone est annoncé comme l’une des options du PSG pour remplacer Thomas Tuchel, l’Atlético de Madrid ne le voit pas du même œil.

Cette saison, Thomas Tuchel joue gros en Ligue des Champions. Si le PSG venait à connaître un nouvel échec sur la scène européenne, l’Allemand ne devrait pas faire long feu sur le banc parisien. D’ailleurs, en coulisse, la succession de Tuchel serait déjà discutée et plusieurs noms sont évoqués dans les médias. Dernièrement, TMW révélait ainsi que Diego Simeone faisait partie des options étudiées par le PSG. Du côté de l’Atlético de Madrid, l’Argentin connaît actuellement une période plus compliquée et un départ pourrait alors envisageable pour Simeone.

Aucun départ au programme ?