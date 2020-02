Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle annonce fracassante dans le dossier Guardiola…

Publié le 19 février 2020 à 6h15 par Th.B.

Entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola ne prévoirait pas de quitter les Skyblues, même si le TAS ne levait pas la suspension infligée par l’UEFA concernant les deux prochaines campagnes européennes. Une mauvaise nouvelle pour le PSG.

En pleine tourmente depuis l’officialisation de l’exclusion de Manchester City vendredi des deux prochaines éditions des coupes européennes de l’UEFA, le club mancunien pourrait perdre un bon nombre de ses figures fortes lors du prochain mercato. Parmi elles, Pep Guardiola serait susceptible d’aller voir ailleurs, lui qui est contractuellement lié à City jusqu’en juin 2021 et est annoncé du côté du PSG et de la Juventus notamment. Mais Guardiola ne prévoirait pas de plier bagage, même si le TAS ne levait pas la suspension de l’UEFA, puisque les Citizens ont fait appel.

Guardiola promet de rester même si le club est relégué dans les divisions inférieures !