Mercato - PSG : Pep Guardiola aurait lâché une bombe en interne !

Publié le 18 février 2020 à 14h45 par Th.B.

Alors que le PSG suivrait l’évolution de la situation de Pep Guardiola du côté de Manchester City, l’entraîneur espagnol aurait juré fidélité aux Skyblues auprès de ses joueurs.

Vendredi, l’UEFA dévoilait la suspension de Manchester City pour toutes les compétitions européennes pour les deux prochaines années. Bien que le champion d’Angleterre ait fait appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport pour que cette exclusion soit levée, City pourrait bien ne pas apprécier le verdict du TAS. De quoi jeter un froid sur l’avenir de Guardiola, lui qui est contractuellement lié à Manchester City jusqu’en juin 2021 et qui figure sur les tablettes du PSG et de la Juventus ? Pas vraiment.

« Même s’ils nous mettent en League Two, je serai toujours là »