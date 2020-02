Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce ne serait plus qu’une question de jours pour Van de Beek…

Publié le 19 février 2020 à 6h30 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Donny Van de Beek pourrait ne pas honorer son bail avec l’Ajax Amsterdam et serait susceptible de donner une réponse positive ou non au Real Madrid très rapidement.

L’été dernier, alors que Zinedine Zidane aurait milité auprès de sa direction pour témoigner de l’arrivée de Paul Pogba, Florentino Pérez aurait proposé l’option Donny Van de Beek en alternative à l’entraîneur du Real Madrid. En vain certes, mais le président merengue n’aurait pas fermé ce dossier. Le milieu de l’Ajax Amsterdam serait donc toujours une probable recrue pour le mercato estival à venir. Et le Real Madrid pourrait être fixé assez rapidement pour le Néerlandais.

