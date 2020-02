Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Leonardo dans le dossier Onana ?

Publié le 18 février 2020 à 13h15 par Th.B.

Alors que le PSG garderait un oeil avisé sur l’évolution de la situation d’André Onana, le gardien de l’Ajax Amsterdam devrait quitter le demi-finaliste de la dernière édition de la Ligue des champions l’été prochain.

Révélation de l’exercice précédent à l’instar de Matthijs de Ligt ou encore Donny Van de Beek, André Onana a été un grand artisan de l’épopée de l’Ajax Amsterdam en Ligue des champions. Le gardien camerounais aurait depuis des courtisans puisqu’il serait suivi par le PSG ainsi que Chelsea. Selon Goal, le portier de l’Ajax pourrait d’ailleurs privilégier le choix de s’installer dans la capitale anglaise plutôt qu’à Paris. Quelle option Onana choisira-t-il ?

Un départ d’Onana de l’Ajax serait attendu pour le prochain mercato