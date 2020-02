Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : André Onana aurait déjà choisi son prochain club !

Publié le 7 février 2020 à 13h15 par G.d.S.S.

Ciblé par le PSG depuis plusieurs mois, André Onana serait une piste toujours active au sein du club de la capitale. Mais le gardien camerounais de l’Ajax Amsterdam aurait une préférence pour Chelsea…

« Les places de gardien titulaire dans les gros clubs sont rares, et la chose la plus importante, c'est de jouer. À l'Ajax, je suis le numéro un. Après, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait », confiait André Onana (23 ans) fin décembre dans les colonnes de L’Equipe , affichant donc quelques incertitudes sur son avenir alors que le PSG lorgnerait toujours sur son profil en vue du prochain mercato estival. Mais Onana aurait d’autres plans qu’une arrivée au Parc des Princes l’été prochain…

Onana voudrait aller à Chelsea