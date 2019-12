Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : André Onana annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 27 décembre 2019 à 8h15 par T.M.

Actuellement à l’Ajax Amsterdam, André Onana serait dans le viseur de Leonardo au PSG. Le Camerounais en a d’ailleurs dit plus sur son avenir.

Cet été, le PSG a recruté Keylor Navas, mais le Costaricien n’aurait pas été le premier choix de Leonardo. En effet, il y a quelques semaines, André Onana a révélé avoir été approché par le club de la capitale durant le mercato estival. Finalement, cela n’a abouti à rien de concret et le Camerounais est donc resté à l’Ajax Amsterdam. Toutefois, le départ d’Onana pourrait intervenir l’été prochain et visiblement, l’intérêt du PSG serait toujours d’actualité.

« On ne sait pas de quoi l’avenir sera fait »