Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane serait tombé sous le charme d'un ancien de l'OM !

Publié le 27 décembre 2019 à 0h45 par B.C.

Vendu par l'OM en 2018 pour 25M€, Frank Zambo Anguissa se retrouverait aujourd'hui pisté par le Real Madrid.

L'été dernier, Zinedine Zidane a fait des pieds et des mains afin de récupérer Paul Pogba, au point refuser les signatures de plusieurs milieux de terrain à l'image de Donny Van de Beek, Christian Eriksen ou encore Bruno Fernandes. Et il semble que le Français soit prêt à en faire de même en janvier, mais le dossier Pogba s'annonce une nouvelle fois très compliqué, voire impossible à conclure si l'on se fit aux dernières déclarations de Mino Raiola. Zinedine Zidane devra donc se tourner vers d'autres joueurs s'il souhaite renforcer l'entrejeu, et un joueur en particulier aurait retenu on intention.

Le Real Madrid s'intéresserait à... André Zambo Anguissa !