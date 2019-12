Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette ancienne pépite de Tuchel revient sur son départ !

Publié le 27 décembre 2019 à 0h30 par H.G.

Alors qu’il a quitté le PSG l’été dernier pour rejoindre le Bayer Leverkusen, Moussa Diaby a justifié les raisons l'ayant conduit à s'engager en faveur du club allemand.

L’été dernier, le PSG s’est séparé d’une grande partie de ses pépites afin d’entrer dans les clous du fair-play financier et mener à bien son mercato. Ainsi, Christopher Nkunku, Stanley Nsoki, Arthur Zagre, mais aussi Moussa Diaby ont quitté le club de la capitale pour bénéficier d’un temps de jeu plus conséquent ailleurs et renflouer les caisses parisiennes. Et quelques mois plus tard, Moussa Diaby ne semble pas regretter son choix d’avoir opté pour le Bayer Leverkusen, l’attaquant français de 20 ans affirmant avoir été très tôt sous le charme du projet de jeu du club allemand.

« L’une des équipes les plus spectaculaires d’Allemagne »