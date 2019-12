Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Le message fort de Cristiano Ronaldo sur sa situation !

Publié le 26 décembre 2019 à 22h30 par B.C.

Recruté par la Juventus en 2018, Cristiano Ronaldo est revenu sur son arrivée en Italie.

Après neuf années au Real Madrid, Cristiano Ronaldo a pris la grande décision de quitter la Casa Blanca pour rejoindre la Juventus en 2018. Un transfert qui en a surpris plus d'un, mais le Portugais montre qu'il peut toujours se montrer décisif à 34 ans, malgré son élimination précoce en Ligue des Champions la saison dernière. Cependant, plusieurs médias étrangers ont récemment évoqué un départ de Cristiano Ronaldo dans les prochains mois puisque le principal intéressé ne serait pas totalement heureux au sein de son nouveau club. Un malaise écarté par CR7 .

« Je suis heureux d'être ici »