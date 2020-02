Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Van de Beek devrait lâcher sa réponse à Zidane !

Publié le 18 février 2020 à 10h00 par La rédaction

Pisté par le Real Madrid et Manchester United en vue du prochain mercato, Donny Van de Beek devrait prochainement communiquer sur sa future destination.

Donny Van de Beek (22 ans) avait été un des éléments important de l’épopée de l’Ajax Amsterdam en Ligue des Champions la saison passée. Malgré les départs de ses coéquipiers Matthijs de Ligt et Frankie de Jong durant l'été, le milieu de terrain néerlandais est finalement resté à Amsterdam cette saison, mais son transfert lors du prochain mercato estival ne semble pas faire l'ombre d'un doute. D'ailleurs, Marca et De Telegraaf ont révélé mi-janvier que Van de Beek ferait l'objet d'un accord total pour un transfert au Real Madrid l'été prochain, à hauteur de 55M€. Mais rien n'a encore été confirmé...

Van de Beek va bientôt parler