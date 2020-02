Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wanda Nara prête à pousser Icardi dans les bras de Zidane ? La réponse

Publié le 19 février 2020 à 11h15 par A.C.

Wanda Nara, agent et compagne de Mauro Icardi, semble avoir les idées claires concernant l’avenir de l’attaquant prêté par l’Inter au Paris Saint-Germain.

Une saison… et puis s’en va ? La situation de Mauro Icardi a changé du tout au tout en seulement quelques semaines. Désormais, au sein du Paris Saint-Germain on ne serait plus si sûr de vouloir lever l’option d’achat présente dans son contrat et ainsi verser 70M€ dans les caisses de l’Inter. La Juventus aimerait ainsi le ramener en Italie, mais le Real Madrid de Zinedine Zidane étudierait actuellement une grosse opération pour s’attacher les services Icardi, avec notamment Luka Modric et Luka Jovic qui pourrait être concernés.

Le Real Madrid, pas du goût de Wanda Nara