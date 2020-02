Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Hakimi entretient le mystère pour son avenir !

Publié le 19 février 2020 à 9h30 par La rédaction

Alors que son prêt avec le Borussia Dortmund arrivera à son terme à l’issue de la saison, Achraf Hakimi, qui appartient au Real Madrid, ne semble pas avoir tranché quant à son futur.

Achraf Hakimi change de dimension cette saison sous les couleurs du Borussia Dortmund. Mais le défenseur marocain devrait faire son retour au Real Madrid durant l'été après avoir été prêté ces deux dernières saisons à Dortmund. À moins que le Marocain n’en décide autrement, alors que le Borussia et le Bayern Munich seraient prêts à l’accueillir la saison prochaine.

« Ici en Allemagne, ils me donnent l’opportunité de jouer »