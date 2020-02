Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une piste de Zidane lâche un énorme indice sur son avenir !

Publié le 19 février 2020 à 10h30 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur de plusieurs cadors étrangers dont le Real Madrid, Boubakary Soumaré a fait le point sur sa situation au LOSC et semble parti pour rester la saison prochaine.

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, Boubakary Soumaré (20 ans) a une préférence pour un avenir en Premier League où il est courtisé par Liverpool et Manchester United. Mais le jeune milieu de terrain du LOSC, sous contrat jusqu’en juin 2022, figurerait également sur les tablettes du Real Madrid et son profil aurait tapé dans l’œil de Zinedine Zidane. Après sa mise à l’écart lors du dernier match face à l’OM (1-2), le jeune protégé de Christophe Galtier a fait un point sur sa situation au LOSC et affiche même son souhait de rester au club la saison prochaine.

« Une totale confiance dans le projet mené par Gérard Lopez »