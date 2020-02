Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un dossier brûlant enfin réglé pour le Barça ?

Publié le 19 février 2020 à 10h00 par G.d.S.S.

Désireux de recruter un joker médical pour pallier la blessure longue durée d’Ousmane Dembélé, le FC Barcelone devrait bien boucler l’arrivée de Martin Braithwaite dans les prochaines heures pour 18M€.

Le feuilleton dure maintenant depuis plus d’une semaine, lorsque le FC Barcelone a officialisé l’indisponibilité d’Ousmane Dembélé pour les six prochains mois. Victime d’une rupture complète du tendon du biceps fémoral de la cuisse droite, l’attaquant français devrait donc être remplacé par un joker médical dans les prochains jours. Et il semble que la direction du Barça soit toute proche de régler ce dossier brûlant en attirant un ancien joueur de Ligue 1 dans les prochaines heures…

Tout est réglé pour Braithwaite ?