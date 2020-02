Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération XXL étudiée par le Real Madrid… pour Icardi !

Publié le 19 février 2020 à 9h45 par A.C.

La Juventus ne semble pas être la seule équipe à suivre de près Mauro Icardi, actuellement prêté à l’Inter par le Paris Saint-Germain.

Il y a encore quelques mois, l’avenir de Mauro Icardi semblait s’écrire du côté du Paris Saint-Germain. L’actuelle méforme de l’attaquant prêté par l’Inter commencerait toutefois à faire douter Leonardo. De plus en plus de sources assurent que le directeur sportif du PSG n’est plus si certain de vouloir lever l’option d’achat présente dans le contrat du joueur, qui est fixée à 70M€. Une situation qui semble avoir attiré l’attention de la Juventus, qui courtise Icardi depuis plusieurs saisons déjà, mais également du Real Madrid.

Modric et Jovic à l’Inter, en échange de Mauro Icardi ?