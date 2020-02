Foot - PSG

PSG : Cavani, Icardi… Pierre Ménès prend position avant Dortmund !

Publié le 17 février 2020 à 23h45 par La rédaction

Le Paris-Saint-Germain se déplace au Borussia Dortmund ce mardi avec toute son armada offensive. Néanmoins, Pierre Ménès n'hésiterait pas à placer Mauro Icardi et Edinson Cavani sur le banc.

Le Paris-Saint-Germain affrontera le Borussia Dortmund mardi soir dans le cadre du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Cette rencontre est un match à la portée du PSG d’autant plus que Thomas Tuchel pourra compter sur la majorité de son effectif. Seuls Colin Dagba, Leandro Paredes et Abdou Diallo ne sont pas du voyage. Dans Pierrot Face Cam , Pierre Ménès a fait son onze en laissant Edinson Cavani et Mauro Icardi sur le banc…

« Sarabia offre beaucoup plus de garanties ces dernières semaines »