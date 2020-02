Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar recadré par Leonardo en interne ?

Publié le 17 février 2020 à 21h45 par H.G.

Critiqué ces dernières saisons pour son hygiène de vie et notamment ses sorties nocturnes, Neymar aurait calmé ses frasques cette saison. Un changement d'attitude derrière lequel il faudrait voir la patte de Leonardo.

Bien qu’il souhaitait quitter le PSG l’été dernier, Neymar s’est rapidement remobilisé et apparaît de nouveau épanoui au sein du club de la capitale. Critiqué ces dernières saisons pour son hygiène de vie et les polémiques au cœur desquelles il a pu se retrouver, le Brésilien de 28 ans semble avoir mis tout cela derrière lui pour se concentrer pleinement sur le football. Ainsi, Neymar aurait notamment calmé sa vie extra-sportive en limitant ses sorties nocturnes. Et Leonardo ne serait pas étranger à ce changement d’attitude de l’international brésilien…

Leonardo a demandé à Neymar de freiner ses sorties nocturnes