PSG : Tuchel fait une grosse annonce sur Neymar avant Dortmund !

Publié le 17 février 2020 à 18h45 par H.G. mis à jour le 17 février 2020 à 18h49

Présent en conférence de presse en marge de la rencontre face à Dortmund, Thomas Tuchel s'est enflammé sur la présence de Neymar dans le groupe, confirmant que le Brésilien devrait bien être de la partie ce mardi.

Absent depuis le 1er février après une blessure aux côtes contractée contre Montpellier (5-0), Neymar est bien présent dans le groupe du PSG qui affrontera Dortmund ce mardi. Une bonne nouvelle pour Thomas Tuchel, qui aura sans aucun doute besoin de son meilleur joueur afin de venir à bout du club de la Ruhr et tenter de hisser le PSG en quarts de finale de Ligue des Champions au terme de cette double confrontation, ce qui serait une première depuis quatre saisons. Présent en conférence de presse en marge de cette rencontre qui sera un premier tournant dans la deuxième partie de saison du PSG, le technicien allemand a confirmé que Neymar devrait bien jouer pour ce huitième de finale aller, tout en expliquant que cela changeait tout pour lui et ses coéquipiers.

« Ça donne beaucoup de confiance à moi et à l’équipe »