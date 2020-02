Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait tout changé pour Neymar !

Publié le 17 février 2020 à 17h45 par A.M.

L’été dernier, Leonardo est revenu au poste de directeur sportif du PSG et il a rapidement renforcé l’effectif de Thomas Tuchel. Un travail salué par Neymar en interne.

Depuis l’été 2017 et les transferts tonitruants de Neymar et Kylian Mbappé, l’effectif du PSG est clairement déséquilibré et affiche de gros points faibles. Revenu l’été dernier au poste de directeur sportif, Leonardo a toutefois rapidement résolu des problèmes récurrents au PSG à l’image de l’arrivée de Keylor Navas ou encore celle de Mauro Icardi. L’effectif a été globalement renforcé, et Neymar en serait ravi.

Neymar très satisfait de l’effectif du PSG ?