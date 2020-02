Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès pointe du doigt un cadre de Tuchel !

Publié le 17 février 2020 à 11h45 par G.d.S.S.

Auteur d’une prestation assez inquiétante samedi contre Amiens, Thiago Silva va devoir afficher un meilleur visage avec le PSG contre le Borussia Dortmund comme l’a expliqué Pierre Ménès.

Titularisé par Thomas Tuchel samedi lors du déplacement du PSG sur la pelouse d’Amiens (4-4), Thiago Silva a rendu une pâle copie avant d’être sorti dès la mi-temps par son entraîneur. Une prestation qui ne rassure pas les observateurs, d’autant que le PSG jouera un match décisif pour la suite de sa saison mardi soir en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Au micro du Canal Football Club dimanche, Pierre Ménès a d’ailleurs pointé du doigt la prestation de Thiago Silva.

« Une rentrée inquiétante pour son retour de blessure »