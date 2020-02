Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès fracasse Edinson Cavani !

Publié le 16 février 2020 à 13h15 par A.M.

Titulaire à l’occasion du déplacement à Amiens, Edinson Cavani n’aura pas trouvé le chemin des filets. Pire encore, sa prestation globale a été très décevante comme le souligne Pierre Ménès.

Peu utilisé cette saison, Edinson Cavani avait l’occasion de se distinguer à l’occasion du déplacement à Amiens samedi. À trois jours du choc contre le Borussia Dortmund, Thomas Tuchel avait décidé d’effectuer un large turnover. Par conséquent, le Matador était titulaire aux côtés de Mauro Icardi. En quête de son 200e but avec le PSG, Edinson Cavani n’a finalement pas marqué et a même raté une énorme occasion en toute fin de match ce qui aurait permis au PSG de s’imposer à Amiens (4-4). Par conséquent, Pierre Ménès n’épargne pas l’Uruguayen.

«Le Matador a quasiment tout raté dans ce match»