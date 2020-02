Foot - PSG

PSG : Faut-il vraiment avoir des craintes pour Neymar avant Dortmund ?

Publié le 16 février 2020 à 8h00 par La rédaction

Le huitième de finale de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund approche à grands pas et le flou règne encore au sujet de la présence de Neymar. Selon vous, faut-il avoir des craintes pour le numéro 10 du PSG ? C’est notre sondage du jour !

Décidément, le Paris Saint-Germain a un certain talent pour ne pas aborder les grands rendez-vous européens dans une sérénité totale. Comme la saison dernière, c’est Neymar qui est au centre de toutes les interrogations. Absent depuis le 1er février dernier pour une contusion aux côtés contractée face à Montpellier en Ligue 1 (5-0), le Brésilien pourrait ne pas être présent face au Borussia Dortmund. Samedi, à trois jours de ce huitième de finale aller de Ligue des Champions, Thomas Tuchel a d’ailleurs fait part de ses doutes au sujet de Neymar. « Je ne peux pas dire aujourd’hui s’il sera là » a expliqué le coach du PSG, au micro de Canal + . « On doit attendre l’entrainement de demain (lundi, ndlr). Il ne reste plus beaucoup de jours, mais je ne sais pas aujourd’hui ». Selon vous, faut-il vraiment avoir des craintes au sujet de la présence de Neymar face au Borussia Dortmund ?

Neymar, jamais deux sans trois ?

Cette période a souvent été problématique pour Neymar, depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Dès sa première saison à Paris, le Brésilien a raté le huitième de finale retour de Ligue des Champions face au Real Madrid (1-2), à cause d’une fracture du métatarse. On ne le reverra d’ailleurs plus de la saison. L’histoire s’est répétée l’année suivante, au cours de laquelle Neymar n’a disputé ni le huitième de finale aller, ni le huitième de finale retour face à Manchester United, assistant impuissant à l’élimination du Paris Saint-Germain. Le bilan est donc sans appel : Neymar n’a disputé qu’un seul match de phases finales de Ligue des Champions avec le PSG, depuis son transfert en provenance du FC Barcelone. Il est donc logique d’avoir des doutes avant Dortmund… Cette fois, le Paris Saint-Germain semble toutefois avoir pris les choses en main assez tôt. Au sein du club de la capitale, on a protégé Neymar dès sa blessure face à Montpellier et, en dépit de la volonté affichée par Thomas Tuchel, on a décidé de ne pas le faire jouer. Ainsi, le PSG semble avoir mis toutes les chances de son côté. D’ailleurs, le Borussia Dortmund ne semble pas vraiment faire figure d’épouvantail. Ces dernières semaines les hommes de Lucian Favre ont montré une grande fragilité défensive. Une absence de Neymar pourrait ne pas être préjudiciable, puisque le Paris Saint-Germain peut compter sur Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Mauro Icardi ou encore Edinson Cavani et Pablo Sarabia face au Borussia Dortmund.



Alors, faut-il vraiment avoir des craintes pour Neymar avant Dortmund ?