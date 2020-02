Foot - PSG

PSG - Malaise : Bonne surprise pour Tuchel avant le choc contre Dortmund ?

Publié le 16 février 2020 à 15h15 par A.M.

À quelques heures du déplacement à Dortmund en Ligue des Champions, l’infirmerie du PSG se vide. Même Presnel Kimpembe pourrait être apte pour ce choc.

Depuis plusieurs semaines, Thomas Tuchel gère son effectif en vue du déplacement à Dortmund dans le cadre du huitième de finale aller de Ligue des Champions. Il faut dire qu’entre les cadres qu’il faut faire souffler et les joueurs blessés, le PSG n’est pas épargné par les pépins physiques. Mais à 48 heures du choc contre le Borussia, Thomas Tuchel, devrait pouvoir compter sur Neymar, peut également se satisfaire de bonnes surprises.

Kimpembe de retour