PSG : Neymar sera du voyage à Dortmund !

Publié le 16 février 2020 à 6h45 par Th.B.

Alors que Thomas Tuchel a laissé planer le doute en conférence de presse d’avant-match et après le nul concédé par le PSG à Amiens (4-4), Thiago Silva a assuré que Neymar fera partie intégrante du groupe parisien à Dortmund mardi.

Souffrant d’une lésion chondro-costale, Neymar n’a plus foulé une pelouse depuis la large victoire du PSG face à Montpellier le 1er février dernier (5-0). Depuis, Thomas Tuchel se montre prudent dans sa communication concernant le retour à la compétition de Neymar ainsi que sa présence mardi soir à Dortmund pour le 1/8ème de finale aller de Ligue des champions contre le Borussia. « On doit attendre l’entraînement de demain. Il ne reste plus beaucoup de jours, mais je ne sais pas aujourd’hui, on verra demain » . Voici le message que l'entraîneur allemand a fait passer après le match nul concédé à Amiens samedi (4-4). Capitaine du PSG, Thiago Silva a tenu un tout autre discours concernant son compatriote.

Thiago Silva est certain que Neymar « sera là » à Dortmund !