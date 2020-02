Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar présent à Dortmund ? La réponse de Thiago Silva !

Publié le 15 février 2020 à 23h15 par J.-G.D.

Thiago Silva en est en certain : Neymar sera présent lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions entre le Borussia Dortmund et le PSG.

C’est le rendez-vous à ne pas rater pour le PSG. Mardi soir (21h), le club de la capitale devra sortir le grand jeu lors de son huitième de finale aller de Champions League face au Borussia Dortmund. Mais une question reste toujours sans réponse : Neymar sera-t-il remis pour ce choc sur la pelouse du Signal Iduna Park ? Thomas Tuchel, entraîneur du PSG, entretient le mystère concernant la présence de l'international brésilien : « Neymar ? Je ne peux pas dire aujourd’hui s’il sera là. « On doit attendre l’entrainement de demain. Il ne reste plus beaucoup de jours, mais je ne sais pas aujourd’hui, on verra demain ». Et Thiago Silva affiche une certitude pour Neymar...

« Je suis sûr que Neymar sera là »