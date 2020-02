Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar présent face à Dortmund ? La réponse de Tuchel !

Publié le 15 février 2020 à 19h45 par A.C. mis à jour le 15 février 2020 à 19h47

Après le match nul face à Amiens ce samedi (4-4), Thomas Tuchel s’est exprimé au sujet de la possible présence de Neymar en Ligue des Champions, face au Borussia Dortmund.

Mardi prochain, le Paris Saint-Germain affrontera son premier grand rendez-vous européen de l’année 2020. Pourtant une seule question est sur toutes les lèvres : Neymar sera-t-il présent ? Absent depuis le 1er février dernier, le Brésilien souffre d’une contusion aux côtes et le PSG a souhaité le préserver, afin de pouvoir compter sur lui pour le huitième de finale aller face à Dortmund.

« Neymar ? Je ne peux pas dire aujourd’hui s’il sera là »