PSG - Malaise : Tuchel dévoile sa gestion du cas Neymar avec sa blessure !

Publié le 14 février 2020 à 16h15 par G.d.S.S.

Récemment blessé face à Montpellier, Neymar est encore incertain pour les prochaines rencontres du PSG face à Amiens et le Borussia Dortmund. Thomas Tuchel a fait le point sur ce dossier épineux.

Victime d’une lésion chondro-costale contre Montpellier, Neymar a raté le dernier match du PSG face à Dijon en Coupe de France (victoire 6-1) et semble encore très incertain pour le déplacement à Amiens en championnat, samedi (17h30), mais surtout dans l'optique du grand choc en Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Thomas Tuchel a fait le point sur l’état de santé de Neymar ce vendredi en conférence de presse, et l’entraîneur du PSG explique pourquoi il lui offre du temps de jeu à l’entraînement.

« Le risque diminue chaque jour… »